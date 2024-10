Nezöpont: Parteienunterstützung im Wesentlichen unverändert seit September

Die Mitte Oktober von Nezöpont durchgeführte Umfrage zeigt, dass das regierende Bündnis aus Fidesz und Christdemokraten immer noch mit 46 Prozent an der Spitze liegt, während die nächste Oppositionspartei, die Tisza Partei, auf 35 Prozent kommt, so eine am Donnerstag veröffentlichte Nezöpont-Umfrage – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die radikale Mi-Hazank-Partei wurde von 6 Prozent und die Demokratische Koalition (DK) von 5 Prozent unterstützt. Die Umfrage wurde zwischen dem 14. und 17. Oktober unter 1.000 wahlberechtigten Erwachsenen telefonisch durchgeführt und nach Geschlecht, Alter, Region, Siedlungsart und Bildungsniveau gewichtet. Diese vier Parteien würden ins Parlament einziehen, wenn die Parlamentswahlen an diesem Sonntag abgehalten würden, so Nezöpont. Die Ergebnisse beruhen auf den Befragten, die angaben, wählen zu wollen. Unter allen Wählern erreichte das von Fidesz geführte Bündnis 36 Prozent gegenüber 25 Prozent der Tisza Partei, während Mi Hazank auf 5 Prozent und DK auf 3 Prozent kamen.