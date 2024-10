Framatome liefert Paks Brennelemente ab 2027

Das französische Unternehmen Framatome wird im Rahmen einer am Freitag unterzeichneten Vereinbarung ab 2027 Brennstäbe an das ungarische Kernkraftwerk Paks liefern, sagte Attila Steiner, Staatssekretär für Energiepolitik, auf einer Pressekonferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Steiner bezeichnete die von Framatome und MVM Paksi Atomerőmű unterzeichnete Vereinbarung als „einen wichtigen Schritt“ im Hinblick auf die Versorgungssicherheit. Der Vereinbarung war eine Absichtserklärung vorausgegangen, die das Energieministerium und Framatome im September 2023 unterzeichnet hatten, fügte er hinzu. Die Vereinbarung wurde vom Vorstandsvorsitzenden von Framatome, Bernard Fontana, und dem Vorstandsvorsitzenden von MVM Paksi Atomerőmű, Péter János Horváth, sowie dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Pál Tóth in Anwesenheit von Energieminister Csaba Lantos unterzeichnet.