Die Behauptung, die ungarische Regierung ziehe sich aus der Zusammenarbeit mit der russischen Rosatom beim Ausbau des Kernkraftwerks Paks zurück, sei „eine Lüge“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag und betonte, die verstärkte Rolle des französischen Unternehmens Framatome bei dem Projekt betreffe lediglich die Lieferung der für die neuen Reaktorblöcke erforderlichen Steuerungstechnik – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Rolle von Framatome musste aufgestockt werden, weil der deutsche Konsortialpartner Siemens Energy „aus politischen Gründen“ noch keine Exportgenehmigung erhalten hat, so Szijjártó auf einer Pressekonferenz während einer Pause in einer Sitzung des EU-Energierates in Brüssel, wie es in einer Erklärung des Ministeriums heißt. Szijjártó sagte, dass die Kernenergie diskriminiert werde und dass der Ausbau des ungarischen Kernkraftwerks Paks „ständig auf Hindernisse stoße“ und „sie versuchen, Sanktionen gegen Kernkraftprojekte zu verhängen, die wir regelmäßig blockieren“.

Er sagte, die deutsche Regierung blockiere immer noch die Beteiligung von Siemens Energy am Ausbau von Paks und habe die Lieferung der Leittechnik für das Projekt noch nicht vertragsgemäß genehmigt. Szijjártó wies die „ständige Welle von Fake News in den internationalen liberalen Medien“ zurück und bezeichnete Berichte, wonach sich die ungarische Regierung aus der Zusammenarbeit mit Rosatom zurückziehen wolle, als „glatte Lüge“. „Wir sind entschlossen, den vor neun Jahren mit Rosatom unterzeichneten Vertrag zu erfüllen“, sagte der Minister. „Wir sind dem Bau von Paks 2 mit Rosatom verpflichtet … Wir haben keinen Grund, uns aus dieser Zusammenarbeit zurückzuziehen.“

Unterdessen sagte Szijjártó, dass die EU-Allianz, die sich aus 12 Mitgliedstaaten unter der Führung Frankreichs zusammensetzt, am Vortag ein Treffen abgehalten habe. Derzeit planen sieben Länder den Bau von Kernkraftwerken oder sind bereits im Bau, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dies werde in den kommenden Jahren zu einer „großen nuklearen Wiedergeburt“ in Europa führen. Die Gruppe fordert, dass die Kreditbedingungen so geändert werden, dass sie auch für Investitionen im Zusammenhang mit der Kernenergie fair genutzt werden können, so Szijjártó. Auch die Rechts- und Genehmigungsverfahren sollten überarbeitet werden und auf den jahrzehntelangen Erfahrungen Europas mit der Nutzung der Kernenergie basieren, sagte er. Die Allianz schlägt auch die Entwicklung gemeinsamer Ausbildungsprogramme vor, um sicherzustellen, dass genügend Fachleute und Kapazitäten vorhanden sind, fügte er hinzu.