Framatome übernimmt die Rolle von Siemens Energy bei der Lieferung des Leitsystems für Paks II

Das französische Unternehmen Framatome wird die Rolle des deutschen Unternehmens Siemens Energy bei der Lieferung des Betriebsleitsystems für die beiden neuen Blöcke des ungarischen Kernkraftwerks Paks übernehmen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Paris – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausweitung der Kernenergieproduktion sei der beste Weg, um die langfristige Energiesicherheit Ungarns zu gewährleisten und die Errungenschaften des Systems zur Deckelung der Energiepreise für Haushalte aufrechtzuerhalten, sagte Szijjártó nach Gesprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden des französischen Stromversorgers EDF, so eine Erklärung des Ministeriums. Szijjártó sagte, dass die jüngste Genehmigung der Europäischen Kommission für die Änderungen an den Verträgen zur Modernisierung des Kraftwerks in Paks den Ausbau nun beschleunigen könnte, und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung nun eine stärkere französische Präsenz in dem Projekt erwarte. Ungarn hatte vorgesehen, dass das Kontrollsystem von einem deutsch-französischen Konsortium geliefert wird, aber die deutsche Regierung lässt eine Beteiligung des deutschen Unternehmens nicht zu, sagte der Minister. Daher werde ihre Rolle höchstwahrscheinlich von den Franzosen übernommen werden, fügte er hinzu. Der Minister wies darauf hin, dass der US-Maschinenbaugigant GE, der mit der Herstellung und Lieferung der Turbinen für die neuen Blöcke beauftragt wurde, ein französisches Unternehmen übernommen hatte.

„Das bedeutet, dass die französische Wertschöpfung, die französische Beteiligung und der französische Beitrag zur ungarischen Nuklearindustrie erheblich steigen werden“, sagte er. Szijjártó sagte, dies entspreche den Interessen Ungarns, da Budapest und Paris sich über die strategische Bedeutung des Schutzes der Kernenergie einig seien. „Bestimmte europäische politische Akteure und Brüsseler Bürokraten versuchen, die Kernenergie aus dem europäischen Energiemarkt zu verdrängen“, sagte der Minister. Er fügte hinzu, dass Frankreich eine Koalition aus 12 europäischen Ländern organisiert habe, die die Nutzung der Kernenergie entschieden unterstützen. „Wir akzeptieren keine negative Diskriminierung der Kernenergie“, sagte er. „Die Kernenergie ist in der Tat eine saubere, billige und sichere Art der Stromerzeugung“.

Szijjártó führte am Mittwochmorgen auch Gespräche mit dem Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation sowie mit führenden Vertretern von Thales Alenia Space und Servier. Ungarn intensiviert seine Zusammenarbeit mit der ESA, nachdem die letzten vier Kandidaten für die Teilnahme des nächsten ungarischen Astronauten an einer Mission auf der Internationalen Raumstation in die engere Wahl gekommen sind, so Szijjártó.