Lieferung von Brennstäben für das Kernkraftwerk Paks eingetroffen

Eine weitere Lieferung von Brennstäben aus Russland für das Kernkraftwerk Paks ist in Ungarn eingetroffen, wie der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Samstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lieferung, die dritte in diesem Jahr, wurde mit dem Schiff über das Schwarze Meer und dann mit dem Zug durch Bulgarien und Rumänien gebracht, unter Einhaltung der strengsten Sicherheitsvorschriften, sagte Péter Szijjártó in einer Erklärung seines Ministeriums. „Im Hinblick auf den Betrieb des Kernkraftwerks Paks verfügen wir vor Ort über Brennstäbe für eine sehr lange Zeit“, fügte er hinzu. Er sagte, die Lieferung von Brennstäben werde vertragsgemäß fortgesetzt und fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Ungarns russischen Partnern in Bezug auf die Qualität der Brennstäbe und die zeitliche Planung der Lieferungen „ausgezeichnet“ sei. Er wies darauf hin, dass das Kernkraftwerk Paks etwa die Hälfte des in Ungarn erzeugten Stroms liefert.