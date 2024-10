Lázár: Rund 40 weitere Schlösser werden im Januar zur Privatisierung ausgeschrieben

Die Regierung wird im Januar rund 40 weitere Schlösser zur Privatisierung anbieten, sagte Bau- und Verkehrsminister János Lázár am Freitag in Békéscsaba, im Südosten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Kommunen, die sich für das Privatisierungsprogramm bewerben, werden mit kapitalstarken Unternehmen wie dem Öl- und Gasunternehmen MOL, der OTP Bank, dem Pharmaunternehmen Gedeon Richter, der Magyar Bankholding und der IKT-Gruppe 4iG konkurrieren müssen, so Lázár. Der Minister sagte, der Unterhalt von Schlössern sei wegen der hohen Kosten eher „ein Hobby der reicheren Gemeinden“. Der Staat habe auch Versuche unternommen, Ungarns Schlösser zu retten, aber es sei notwendig, privates Kapital einzubeziehen. Er sagte, das Schloss Wenckheim in Szabadkígyós im Südosten des Landes müsse noch für 7,7 bis 8,6 Milliarden Forint (19,1 bis 21,3 Millionen Euro) renoviert werden. „Wir brauchen einen kapitalkräftigen Partner, der sowohl in die Renovierung als auch in die Instandhaltung investieren kann“, sagte er und fügte hinzu, dass dies in den nächsten zehn Jahren etwa 8-10 Milliarden Forint kosten würde. Lázár sagte, dass alle Bieter für den Wenckheim Palast die gleichen Bedingungen hätten. Er wies darauf hin, dass die Bieterfirmen die Erhaltung historischer Denkmäler auch als Teil ihrer sozialen Verantwortung betrachten.