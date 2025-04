Argumentieren will gelernt sein

Debattierwettbewerb an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Vergangene Woche fand an der Győrer Bildungseinrichtung bereits zum zweiten Mal das Schulverbundfinale des Debattierwettbewerbs „Jugend debattiert in Europa“ statt. An dieser Regionalausscheidung, die Teil eines Projektnetzwerks von 16 ungarischen Schulen ist, nahmen vier Schulen mit insgesamt acht Schülerinnen und Schülern teil. Im Publikum waren neben Lehrkräften und Mitschülern des Gastgebers auch einige interessierte Lehrer anderer Győrer Gymnasien vertreten, sie alle konnten zwei spannende Debatten verfolgen.





Die aktuelle Streitfrage lautete: „Soll an ungarischen Schulen der tägliche Sportunterricht abgeschafft werden?” Die Frage löste eine lebhafte Diskussion unter den Jugendlichen aus, die dieses Mal mit der Thematik besonders vertraut waren. Obwohl die Schüler erst kurz vor Beginn der Debatte erfuhren, welchen Standpunkt sie vertreten sollten, brachten sie trotzdem schlagende Argumente für und wider vor.

An der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr wird großer Wert auf die Entwicklung von Debattenkultur gelegt, denn sie ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf das Leben. Die Schüler üben regelmäßig, Argumente zu formulieren und ihren Standpunkt trotz vorgebrachter Gegenargumente zu vertreten. Dabei ist selbstverständlich auch sprachliche Kompetenz gefragt, denn durch Worte in der Fremdsprache zu überzeugen, stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Dóra Hegedűs, Klasse 11a, und Zsófia Zsolnai, Klasse 9b, Schülerinnen der Gastgeberschule, erhielten für ihre hervorragenden Leistungen von der international besetzten Jury die meisten Punkte und qualifizierten sich dadurch fürs Halbfinale, das Ende Mai in Budapest stattfinden wird. Dafür wünschten ihnen alle viel Erfolg.

Infos über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr: www.audischule.hu