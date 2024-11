MET Group installiert Batteriespeicher in Százhalombatta

MET Group, ein Energieunternehmen mit Sitz in der Schweiz und ungarischen Wurzeln, installiert 40 MW Batteriespeicher im Kraftwerk Dunamenti in Százhalombatta, südlich von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wird mit über 4 Milliarden Forint aus der Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) der Europäischen Union unterstützt, teilte die MET Group am Dienstag mit. Huawei Technologies stellt die Batteriespeichereinheiten her, und Forest-Vill ist der Generalunternehmer für das Projekt. Der Speicher wird im Sommer 2025 in Betrieb gehen.