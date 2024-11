Varga verweist auf die Notwendigkeit einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Bereich

Ein von den EU-Finanzministern genehmigtes Paket von EU-Vorschriften zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter ermöglicht es Unternehmen, sich einmal für alle Mitgliedstaaten für Mehrwertsteuerzwecke zu registrieren, sagte Finanzminister Mihály Varga nach einem Ecofin-Treffen am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, das Paket zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter sei zwei Jahre lang diskutiert worden, bevor es am Dienstag verabschiedet wurde. Die neuen Vorschriften werden es den Unternehmen leichter und schneller machen, auf den europäischen Märkten Geschäfte zu machen, und gleichzeitig den Kampf gegen Mehrwertsteuerbetrug unterstützen, fügte er hinzu. Die Minister billigten auch Änderungen am EU-Statistiksystem, die eine genauere Verfolgung und transparentere Nutzung von Energiedaten ermöglichen, sagte er und bezeichnete die Maßnahme als einen „wichtigen Schritt“. In Bezug auf die EU-Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) sagte Varga, Ungarn habe nur 8 Prozent der ihm zustehenden Mittel erhalten. Varga warnte, dass protektionistische Maßnahmen wie Strafzölle nur die Kosten der Zusammenarbeit in die Höhe treiben würden. „Das ist nicht die Lösung, sondern die Suche nach Partnerschaft“, fügte er hinzu. Varga sagte, Europa müsse sich auf die Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren, damit es in den Wettlauf mit den Vereinigten Staaten oder Asien eintreten könne.