Futureal Energy beginnt mit Investitionen in Solarparks im Wert von 1,7 Milliarden Forint

Futureal Energy investiert 1,7 Milliarden Forint in Solarparks und Batteriespeicher in Maglód und Fót am Rande der Hauptstadt, teilte das Mitglied des Immobilienentwicklers Futureal Group am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Futureal Energy installiert eine Gesamtstromkapazität von 4 MW und eine Speicherkapazität von 8 MW. Die Investition wird mit 536 Mio. HUF aus der Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) der Europäischen Union unterstützt.