Nébih: Geflügelpest auch in Baranya aufgetreten

Das Labor des Nationalen Amtes für die Sicherheit der Lebensmittelkette (Nébih) hat im Komitat Baranya ein Vogelgrippevirus nachgewiesen. Die Ausrottung der betroffenen Bestände und die epidemiologische Untersuchung sind im Gange, teilte Nébih am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Demnach ist die Zahl der verendeten Tiere in der Putenmastfarm mit rund 5.500 Tieren in der Siedlung Szárász im Komitat Baranya gestiegen, und das Nébih-Labor hat bei den verendeten Tieren den H5N1-Subtyp des Virus nachgewiesen. Die Agentur teilte mit, dass Experten eine Schutzzone von drei Kilometern und eine Überwachungszone von 10 Kilometern um den Betrieb eingerichtet haben. Aufgrund der raschen Ausbreitung der Seuche waren auch in anderen Gebieten strenge Maßnahmen erforderlich. So wurden die Schutz- und Überwachungszonen auf das gesamte Gebiet des Komitats Bács-Kiskun und einen großen Teil des Komitats Csongrád-Csanád ausgedehnt, und in den nicht gesperrten Gebieten des Komitats Csongrád-Csanád wurde die Einführung aller kommerziellen Geflügelbestände verboten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Innerhalb der Schutz- und Überwachungszonen der Komitate Bács-Kiskun und Csongrád-Csanád ist die unverzügliche Schlachtung gesunder Tiere und die Beseitigung noch schlachtfähiger Bestände mit staatlicher Entschädigung obligatorisch. Außerdem wurde verfügt, dass es in ganz Ungarn verboten ist, Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel zu Messen mitzunehmen und Ziervogel- und Taubenausstellungen abzuhalten. Informationen über die geltenden Vorschriften und den aktuellen Stand der Geflügelpest finden Sie auf der thematischen Unterseite des Nébih unter https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.