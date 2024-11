Wirtschaftsminister spricht auf der China Hi-Tech Fair

Wirtschaftsminister Márton Nagy sprach auf der China Hi-Tech Fair während eines Besuchs in Shenzhen, wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede stellte Nagy den neuen Rechtsrahmen der Europäischen Union für künstliche Intelligenz vor und erklärte, Ungarn werde 2025 ein eigenes Amt für künstliche Intelligenz einrichten, um die Endnutzer zu schützen und gleichzeitig ein berechenbares Umfeld für Entwickler zu gewährleisten. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Nutzung von KI durch alle Wirtschaftsakteure unterstützen werde, da sie sowohl großen Unternehmen als auch KMU zugute kommen könne. Nagy erläuterte auch die Maßnahmen der Regierung zur Entwicklung der ungarischen Infrastruktur für Hochleistungsrechner. Er erkannte Chinas „bedeutenden Wettbewerbsvorteil“ an, den das Land in den letzten Jahren in einer Reihe von Technologiebereichen, einschließlich KI, erlangt hat, und sagte, Ungarn könne die Erfahrungen des Landes nutzen. Er verwies auf die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Ungarn und China beim Austausch von Know-how sowohl auf Regierungs- als auch auf Unternehmensebene. An der diesjährigen China Hi-Tech Fair nehmen mehr als 5.000 Unternehmen und internationale Organisationen aus über 100 Ländern und Regionen teil. Es wird erwartet, dass eine Viertelmillion Besucher die Veranstaltung besuchen werden.