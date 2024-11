Acht ungarische Universitäten unter den Top 500 des Shanghai Rankings

Im jüngsten Shanghai Ranking sind acht ungarische Universitäten unter den Top 500, teilte das Ministerium für Kultur und Innovation am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Institutionen konkurrierten in fünf akademischen Hauptbereichen mit renommierten Universitäten wie Harvard und Oxford, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit. Die medizinische Semmelweis Universität rangierte im Bereich Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften unter den Top 100, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, dass auch die Eötvös-Loránd-Universität (ELTE), die Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest (BME) und die Veterinärmedizinische Universität (ATE) gute Leistungen zeigten.

Das Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) des Shanghai Rankings bewertet 1.900 Universitäten aus 96 Ländern in den Bereichen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Biowissenschaften, Medizin und Sozialwissenschaften, hieß es in der Erklärung. Von den 64 ungarischen Hochschulen wurden acht in 22 Bereichen auf der diesjährigen Liste geführt, alle unter den Top 500. Die Semmelweis Universität belegt im Bereich Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften weltweit den 82. Platz und in der klinischen Medizin ist sie unter den Top 200. Unterdessen belegt die BME im Bauingenieurwesen die Plätze 101-150, ELTE in Mathematik die Plätze 151-200 und ATE in Veterinärwissenschaften die Plätze 151-200.