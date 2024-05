Nagy: Die Rolle der künstlichen Intelligenz wird immer wichtiger

Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Wirtschaft wird an Bedeutung gewinnen, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gleichzeitig warnte er davor, dass Technologieprotektionismus und Handelskriege die technologische Entwicklung bremsen, wobei die USA und China die Hauptrolle spielen, während „die EU immer mehr zerfällt“. Nagy sagte, Europa liege bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die einer der Hauptmotoren der Wirtschaft sei, hinter China und den USA zurück. Ungarn sei offen und pragmatisch, wenn es um globale Herausforderungen gehe, behalte aber auch die nationalen Interessen im Auge. Die ungarische digitale Infrastruktur sei eine gute Grundlage für die technologische Transformation des Landes, auch wenn noch Herausforderungen in Bereichen wie digitale Kompetenzen und Digitalisierung von Unternehmen zu bewältigen seien, die Voraussetzung für die Annäherung der Arbeitsproduktivität an den EU-Durchschnitt seien. Daher werde die Bedeutung der KI für ungarische Unternehmen „erheblich zunehmen“, so Nagy.

Nagy sagte, sein Ministerium schaffe das richtige regulatorische Umfeld für die technologische Transformation des Landes und die Regierung kooperiere mit den größten Telekommunikationsanbietern, um die Digitalisierung vor allem in der Lebensmittel-, Fahrzeug- und Rohstoffindustrie voranzutreiben. Die Regierung möchte, dass der Beitrag des heimischen Informations- und Kommunikationstechnologiesektors zum BIP bis 2030 um das Zweifache steigt und dass 50 % der Unternehmensinvestitionen auf Industrie 4.0-Lösungen entfallen, sagte er. Auch die Einbindung in die Lieferkette der Raumfahrtindustrie würde einheimischen Technologieunternehmen zum Durchbruch verhelfen, da der Wert der globalen Raumfahrtindustrie bis 2035 von 630 Milliarden US-Dollar auf 1,8 Billionen ansteigen und europaweit fast 230.000 Arbeitsplätze schaffen soll. Ungarn ist seit 2015 Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), und die erste Raumfahrtstrategie des Landes wurde 2021 verabschiedet, sagte er. Die Vorbereitungen für die Umsetzung des europäischen KI-Gesetzes werden unter der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft beginnen, fügte er hinzu.