Wirtschaftsminister führt Gespräche mit österreichischem Amtskollegen

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat am Donnerstag in Brüssel Gespräche mit seinem österreichischen Amtskollegen Martin Kocher geführt, um sich auf die bevorstehende ungarische EU-Ratspräsidentschaft vorzubereiten, so das Ministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nagy und Kocher waren sich einig, dass die Handelsbeziehungen zwischen Ungarn und Österreich stark sind, und sie diskutierten über die Herausforderungen im Zusammenhang mit der grünen Transformation und der Produktion von Elektrofahrzeugen, hieß es in der Erklärung. Österreich sei in den letzten Jahren der drittwichtigste Handelspartner Ungarns gewesen, und österreichische Unternehmen seien die zweitgrößte Investorengruppe in Ungarn, so Nagy. Er rief dazu auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken und ihre Industrie zu entwickeln, wobei er die Produktion von Elektrofahrzeugen und die künstliche Intelligenz als Schlüsselsektoren hervorhob. Die Zahl der Elektrofahrzeuge werde im Jahr 2023 14 Millionen erreichen, von denen 58 % in China verkauft würden, sagte er und fügte hinzu, dass der US-Markt für Elektrofahrzeuge ebenfalls stark ansteige, während die EU zurückfalle.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nagy sagte, dass Europa Maßnahmen ergreifen müsse, um seinen E-Fahrzeug-Sektor anzukurbeln, indem es ein EU-weites Programm zur Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen auf den Weg bringt. Er sagte, Europa müsse sich der Unterstützung des Elektrofahrzeugsektors widmen, anstatt einen „allgemeinen und ideologischen Ansatz“ für den grünen und digitalen Wandel zu verfolgen. Es sei ein gemeinsames Interesse, Europa zum Marktführer bei der Produktion von Elektrofahrzeugen zu machen und seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der amerikanischen und chinesischen Expansion in diesem Sektor zu erhalten, erklärte das Ministerium und fügte hinzu, Nagy habe Kocher gebeten, die Beschleunigung des grünen Übergangs im Interesse der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nagy traf sich auch mit Mitgliedern des Europäischen Verbands der Automobilhersteller (ACEA), um Möglichkeiten zu erörtern, wie die Risiken des Übergangs zu einer umweltfreundlichen Mobilität in Europa angegangen werden können. Nagy drängte auf die Einführung eines EU-weiten Anreizprogramms zur Förderung der Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Das Programm sei notwendig, um mit den Vereinigten Staaten und China Schritt zu halten, die „beträchtliche Haushaltsmittel“ in die Unterstützung ihrer eigenen Industrien gesteckt hätten, sagte er. Ungarn wird ein solches Programm in den Mittelpunkt stellen, wenn es in der zweiten Jahreshälfte den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt, sagte er. ACEA zielt darauf ab, den Mobilitätswandel voranzutreiben und allen europäischen Bürgern erschwingliche Transportlösungen zur Verfügung zu stellen, während gleichzeitig eine starke globale und wettbewerbsfähige Rolle für die europäische Automobilindustrie sichergestellt wird, so das Ministerium.