Orbán: Serbien wichtigstes Land für Ungarns Sicherheit

Serbien sei das wichtigste Land für die Sicherheit Ungarns, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach einer Sitzung des ungarisch-serbischen Rates für strategische Zusammenarbeit und nannte weitere gemeinsame Investitionsprojekte in den Bereichen Erdöl- und Erdgastransit, Transportleitungen, Gashandel und -speicherung sowie die Modernisierung eines Grenzübergangs – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić erklärte Orbán, dass dank der Entwicklungen der letzten Jahre immer mehr ungarische Energielieferungen über Serbien laufen. „Der russisch-ukrainische Krieg hat die andere Richtung verschlossen, so dass Serbien zu einem Land geworden ist, das erstklassige Sicherheit und eine Garantie bietet. Es gibt kein anderes Land, das für Ungarn … und seine Sicherheit wichtiger ist als Serbien“, sagte Orbán. Er wies darauf hin, dass bei dem Treffen bestehende Investitionsprojekte überprüft und neue in den Bereichen Rohöltransport, Gastransport, Bau von Fernleitungen, Erdgashandel und -speicherung beschlossen wurden. Er sagte, dass eine gemeinsame Strombörse ab Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden soll. Er bestätigte, dass das Eisenbahnprojekt Budapest-Belgrad bis 2026 abgeschlossen sein wird, und es wurde vereinbart, dass der Grenzübergang Röszke-Horgos dank eines großen gemeinsamen Investitionsprojekts zum „modernsten, schnellsten und zivilisiertesten“ Grenzübergang Europas ausgebaut werden soll.