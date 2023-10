Orbán: Serbien und Ungarn arbeiten eng und erfolgreich zusammen

Serbien und Ungarn pflegen eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, und ihre wirtschaftliche Kooperation ist besonders erfolgreich, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Der eine von uns ist Mitglied der Europäischen Union, der andere nicht, aber das ist kein Nachteil, sondern eine Chance“, sagte Orbán gemeinsam mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić vor Reportern. Orbán und Vučić hatten in der serbischen Hauptstadt Gespräche mit Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi, geführt. Ziel der trilateralen Gespräche sei es gewesen, dem Scheich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Serbien vorzustellen, sagte Orbán und fügte hinzu, das Treffen habe dazu gedient, Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Dies sei die erste Gelegenheit für ihn gewesen, an einem solchen trilateralen Gespräch teilzunehmen, sagte er. Orbán zeigte sich überzeugt, dass er und Vučić die gemeinsame Perspektive ihrer beiden Länder gegenüber Drittländern und Investoren, die an der Region interessiert sind, wirksam vertreten können. Der ungarische Ministerpräsident erklärte, dass auf der Tagesordnung seines Treffens mit Vučić im Laufe des Tages die Migration, Themen rund um Brüssel, die EU-Erweiterung und damit verbundene Fristen stehen werden. Er erklärte, Ungarn unterstütze keine Sanktionen gegen irgendein Land.