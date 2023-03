Szijjártó: Partnerschaft zwischen Ungarn und Serbien hilft bei der Bewältigung beispielloser Herausforderungen

Die strategische Partnerschaft und Freundschaft zwischen Ungarn und Serbien hilft Ungarn sehr, die beispiellosen Herausforderungen zu bewältigen, denen es gegenübersteht, sagte der Außenminister am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte auf Facebook nach Gesprächen zwischen den Premierministern Ungarns und Serbiens in Belgrad, dass die meisten mitteleuropäischen Länder vor Herausforderungen in drei Bereichen stünden: Wirtschaft, Sicherheit und Energieversorgung. Die strategische Allianz, die Ungarn mit Serbien unterhält, hilft bei der Bewältigung der Herausforderungen in allen drei Bereichen, fügte er hinzu. Die wichtigste Herausforderung betreffe die Energieversorgung, wobei die beiden Länder „stärker als je zuvor aneinander festhalten“, um die langfristige Energieversorgung zu gewährleisten, sagte er. Im Rahmen eines langfristigen Abkommens mit Gazprom kommen die Erdgaslieferungen für Ungarn über Serbien, und Ungarn speichert mehrere Millionen Kubikmeter Gas für Serbien, fügte er hinzu. Es sei ein Abkommen unterzeichnet worden, wonach Ungarn auch in diesem Jahr Gas für Serbien in ungarischen Speicherkapazitäten vorhalten werde, sagte er. Es laufen Vorbereitungen, um die Kapazität der Stromverbindungsleitung zwischen den beiden Ländern zu verdoppeln und den Stromtransport leichter, schneller und einfacher zu gestalten, fügte er hinzu.