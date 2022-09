Orbán fordert vernünftige EU-Sanktionspolitik

Ungarn möchte, dass die Europäische Union ihre Sanktionspolitik ändert, damit sie auf einem „vernünftigen Fundament“ aufgebaut wird, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán sprach nach einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und der Entgegennahme des Verdienstordens der Republik Serbien in Anerkennung seiner Verdienste um die Entwicklung der Zusammenarbeit und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Ungarn. Sanktionen werden in der Regel an Orten beschlossen, die weit von dem Land entfernt sind, gegen das sie gerichtet sind, erklärte Orbán auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vučić. „Es ist einfach, eine Sanktionspolitik von Paris, Brüssel, Madrid und vielleicht sogar Berlin aus zu formulieren“, sagte er. „Wir sind näher an Russland, dem Land, das sanktioniert wird“, fügte er hinzu. Orbán sagte, dass Länder, die näher am Ziel der Sanktionen lägen, „immer mehr leiden“. Daher sei es nicht überraschend, dass Ungarns Ansichten zu den Sanktionen von denen Brüssels abwichen. Außerdem würden Sanktionen in der Regel von einer stärkeren Einheit gegen eine schwächere verhängt, „aber wir Europäer, die in Sachen Energie Zwerge sind, sanktionieren einen Energieriesen“. „Diese Sanktionen schaden uns sehr … sie kosten viel Geld, und es besteht die Gefahr, dass sie einen großen Teil unserer Errungenschaften der letzten zehn Jahre zunichte machen“, so der Ministerpräsident.