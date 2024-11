Einigung über EU-Haushalt 2025 erzielt

Nach „intensiven Diskussionen“ sei eine Einigung über den EU-Haushalt 2025 erzielt worden, sagte Péter Benö Banai, Staatssekretär im Finanzministerium, nach einem Treffen der EU-Finanzminister am frühen Samstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Banai, der die ungarische EU-Ratspräsidentschaft bei der ECOFIN-Sitzung vertrat, sagte, der Haushalt 2025 enthalte 199,4 Mrd. EUR an Gesamtverpflichtungen und 155,2 Mrd. EUR an Gesamtzahlungen. Er fügte hinzu, dass die Einigung die Finanzierung von Programmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie die Finanzierung des Wiederaufbaus nach den Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa und Spanien sicherstelle. Der Haushaltsplan folgt dem Prinzip der „Haushaltsvorsicht“, was bedeutet, dass es im Jahr 2025 „Flexibilität“ geben wird, sagte Banai.