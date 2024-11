Ungarischer Staatsbürger in deutschem Auto stirbt am Samstag bei Rezi

Ein ungarischer Staatsbürger, der in einem Auto mit deutschem Kennzeichen unterwegs war, ist am Samstagabend in der Nähe von Rezi tödlich verunglückt, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion des Komitats Zala am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI erklärte.

Veronika Sznopek sagte, dass der Ungar in dem Auto mit deutschem Kennzeichen auf der Straße 7327 in Richtung Zalaszántó unterwegs war. Aus noch unklaren Gründen wich das Fahrzeug nach links aus und stieß dort frontal mit einem anderen Auto zusammen. Der 46-jährige Ungar am Steuer des deutschen Autos erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Der 20-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen. Die Direktion für Notfallmanagement des Komitats Zala berichtete auf ihrer Website, dass der Fahrer eines der Fahrzeuge durch den Zusammenstoß in seinem zerstörten Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr von Keszthely mit einem Brecheisen aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.