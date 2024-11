Ungarn: Arbeitgeber, Gewerkschaften und Regierung unterzeichnen Mindestlohnvereinbarung

Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung haben am Montag eine Vereinbarung über die Erhöhung der Mindestlöhne in den nächsten drei Jahren unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Vereinbarung sieht vor, dass der Mindestlohn in den nächsten drei Jahren um durchschnittlich 12 Prozent pro Jahr steigt, und zwar um 9 Prozent auf 290.800 HUF im Jahr 2025, um 13 Prozent auf 328.600 HUF im Jahr 2026 und um 14 Prozent auf 374.600 HUF im Jahr 2027. Der Mindestlohn für Facharbeiter wird um 7 Prozent auf 348.800 im Jahr 2025 steigen. Die Tarifparteien streben an, den Mindestlohn bis Anfang 2027 auf 50 Prozent des Durchschnittslohns anzuheben. Sie verpflichten sich, die Arbeitnehmerentgelte auf der Grundlage des Wirtschaftswachstums und der Verbesserung der Effizienz und Produktivität der Unternehmen zu erhöhen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach der Unterzeichnung sagte Ministerpräsident Viktor Orbán, dass die Vereinbarung auf der Annahme beruhe, dass 2025 der Frieden erreicht werde und die wirtschaftliche Entwicklung entsprechend voranschreite. Er fügte hinzu, dass ein BIP-Wachstum von über 3 Prozent im Jahr 2025 „realistisch“ sei. Er räumte ein, dass das Abkommen auf einem optimistischen Szenario basiere, sagte aber, dass eine Überschreibungsklausel aufgenommen worden sei, die Änderungen im Falle von Unwägbarkeiten ermögliche. Er fügte hinzu, dass die Regierung darauf vertraue, dass die Aktivierung der Klausel nicht notwendig sein werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Orbán sagte, dass die Umsetzung der Vereinbarung nicht einfach sein werde und dass die Wiederholung der Wirtschaftsleistung von 2024 und 2023 für die Lohnerhöhungen nicht ausreichen werde. Management und Arbeitnehmer „müssen mehr für das Wirtschaftswachstum tun als in den vergangenen Jahren“, so Orbán. Der inflationsbereinigte Mindestlohn werde voraussichtlich um 29 Prozent steigen, so Orbán.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Orbán prophezeite ein „fantastisches“ Jahr 2025 mit einem Wirtschaftswachstum, das durch einen „Boom“ bei den staatlichen Investitionen unterstützt werde. Er sagte, dass im nächsten Jahr 300 neue Investitionen im Gesamtwert von 8.100 Milliarden Forint anlaufen würden, die im Jahr 2025 450 Milliarden Forint in die Wirtschaft pumpen würden. Er fügte hinzu, dass die modernisierte Eisenbahnlinie Budapest-Belgrad 2025 fertiggestellt sein werde, während große Fabriken in Györ, Szeged und Debrecen eingeweiht werden sollen.