Szijjártó trifft sich mit der neuen Führung der Wirtschaftskammer

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó traf am Montag mit der neuen, kürzlich gewählten Führung der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) zusammen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Seiten waren sich einig, dass ihre Zusammenarbeit eine wichtige Ressource zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums in den kommenden Jahren sein könnte, so das Außen- und Handelsministerium in einer Erklärung. Szijjártó sagte, die Regierung und die Kammer würden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass lokale Investitionen von multinationalen Unternehmen den Weg für mehr ungarische Unternehmen ebnen, die sich in Lieferketten einklinken. Szijjártó fügte hinzu, dass die beiden Seiten auch ihre Kräfte bündeln würden, um sicherzustellen, dass exportfähige ungarische Unternehmen auf mehr ausländische Märkte expandieren könnten.