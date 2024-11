Universität Pannonia beliebt bei Studenten

Die Pannon Egyetem – University of Pannonia – ist eine staatliche Universität mit Sitz und Hauptcampus in Veszprém. Ihr Rektor ist seit 1. Juli Prof. Dr. János Abonyi. Weitere wichtige Campi befinden sich in Keszthely und Nagykanizsa.

Im Rahmen des diesjährigen allgemeinen Zulassungsverfahrens wurden 1.605 neue Studenten an der Universität Pannonia immatrikuliert, gab die Universitätsleitung bekannt. Rektor János Abonyi sagte, dass das Interesse an den Studiengängen der Universität bei Abiturienten und Erwachsenen hoch sei. Dies zeige sich auch daran, dass 48 % der zugelassenen Studenten ihr Studium im Rahmen von Fernstudiengängen beginnen.

Die Vizerektorin für Bildung, Katalin Molnárné Barna, betonte, dass die Entwicklung des Ausbildungsportfolios in den letzten Jahren eine wichtige Aufgabe gewesen sei. Zu den beliebtesten Studiengängen gehören nach wie vor Business and Management sowie Maschinenbau, aber auch der neu eingeführte Studiengang Psychologie und der englischsprachige Masterstudiengang in Leadership and Organisation seien attraktiv. Der Masterstudiengang in Leadership and Organisation sei umstrukturiert worden, wobei der rein englischsprachige Vollzeitstudiengang aktualisiert wurde, um internationalen Trends Rechnung zu tragen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden.

Von den 1.605 aufgenommenen Studenten sind 830 Direktstudenten und 775 Fernstudenten. 1.400 davon beginnen ihr Studium an der Universität in Veszprém. Laut Pressemitteilung der Universität haben sich in diesem Jahr zusätzlich zu den im allgemeinen Verfahren zugelassenen Studenten noch etwa 400 Studenten über das ergänzende Zulassungsverfahren und für spezialisierte Weiterbildungs-, Promotions- und Teilstudiengänge beworben.