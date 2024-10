Ungarisches Pfandsystem erreicht halbe Milliarde Meilenstein

Eine halbe Milliarde Flaschen und Dosen haben das neue ungarische Pfandsystem (DRS) durchlaufen, teilte MOHU, eine Tochtergesellschaft des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL, die eine landesweite Konzession für die kommunale Abfallwirtschaft besitzt, am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

MOHU wies darauf hin, dass jedes Jahr mehr als 3 Mrd. Getränke in Flaschen und Dosen verkauft werden. Ziel sei es, die Recyclingquote für diese Verpackungen innerhalb von drei Jahren auf mindestens 90 Prozent zu erhöhen. Das DRS ist landesweit an 3.700 Standorten tätig, darunter 1.300, an denen die Rückgabe manuell erfolgt. Im DRS wurden Papiergutscheine für Einkäufe in Geschäften im Wert von mehr als 20 Milliarden HUF ausgegeben. Zwischen 10 % und 15 % der Rückerstattungen werden direkt auf die Bankkonten der Verbraucher überwiesen. Die DRS-App wurde bereits mehr als 1 Million Mal heruntergeladen.