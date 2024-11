Umfrage: Die meisten Unternehmen sind in der Lage, höhere Lohnkosten zu bewältigen

Rund 85 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sie in der Lage sein werden, die höheren Lohnkosten aufgrund von Lohnerhöhungen zu bewältigen, wie eine repräsentative Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts (GVI) der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung sagte die MKIK, die Umfrage zeige, dass kleinere Unternehmen Preiserhöhungen planten, um die höheren Lohnkosten zu bewältigen, während mittelgroße und große Unternehmen Kostensenkungen, Einstellungsstopps oder technologische Verbesserungen planten. Rund 70 % der Unternehmen gehen davon aus, dass neue Technologien in 3 bis 5 Jahren einen Teil des Personalbestands ersetzen werden, während 75 % der Unternehmen glauben, dass Schulungen die Arbeitsproduktivität verbessern und damit die Gewinne steigern könnten. Fast die Hälfte der Unternehmen gab an, dass eine höhere Vergütung die Mitarbeiter motivieren würde.

MKIK begrüßte die jüngste Einigung zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung über die Erhöhung der gesetzlichen Mindestlöhne in den kommenden drei Jahren, forderte jedoch eine Senkung der Lohnsteuer und höhere Schwellenwerte für Lohnnebenleistungen. Sie drängte auch auf die Unterstützung von Selbstständigen und Kleinstunternehmen sowie auf Anreize für eine vereinfachte Beschäftigung. Die MKIK wies auf die Notwendigkeit hin, die berufliche Bildung und Umschulung zu fördern und Unternehmenskredite und Investitionen zu unterstützen.