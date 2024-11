Lázár erörtert Entwicklungen mit den Verantwortlichen der Stadt Mohács

Bau- und Verkehrsminister János Lázár traf am Donnerstag mit den Verantwortlichen der Stadt Mohács (Südungarn) zusammen, um die Entwicklungen zu besprechen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Gábor Pávkovics im Anschluss an das Treffen erklärte Lázár, dass die Autobahn M6 bis 2026 bis nach Mohács verlängert und die Donaubrücke der Stadt bis zum Sommer 2028 fertiggestellt werde, ebenso wie eine 19 m lange Verbindung zwischen der Brücke und der Hauptstraße 51 zu Kosten von 390 Milliarden Forint. Danach soll eine Schnellstraße zwischen Baja, nördlich von Mohács, und der südlichen Grenze gebaut werden, fügte er hinzu. Lázár sagte, dass die Entwicklung der Eisenbahn auch im Interesse der Umwandlung von Mohács in ein Logistikzentrum geprüft werde. Er fügte hinzu, dass 10 Milliarden Forint für ein Denkmal am Ort der Schlacht von Mohács vorgesehen seien, rechtzeitig zum 500. Jahrestag am 29. August 2026.