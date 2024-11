ENEOS kauft MOLs 49-prozentigen Anteil an ENEOS MOL Synthetic Rubber

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL und die japanische ENEOS Materials Corporation haben am Freitag einen Kaufvertrag unterzeichnet, demzufolge ENEOS den 49-prozentigen Anteil von MOL an dem Joint Venture ENEOS MOL Synthetic Rubber erwerben wird, teilte MOL am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach der Transaktion wird ENEOS 100 % der Anteile an dem Unternehmen halten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. MOL hat 2015 im Rahmen eines Joint Ventures mit der japanischen JSR Corporation mit der Errichtung einer Anlage zur Herstellung von synthetischem Kautschuk auf dem Gelände von MOL Petrochemicals begonnen. Die S-SBR-Anlage (Solvent Styrene Butadiene Rubber) wurde 2020 in Betrieb genommen. Der 51-prozentige Anteil von JSR an dem Gemeinschaftsunternehmen wurde 2022 an ENEOS verkauft. Im Rahmen der Vereinbarung wird ENEOS seine Produktionstätigkeit im Werk Tiszaujvaros fortsetzen, und MOL wird weiterhin ein wichtiger Rohstoff-, Versorgungs- und Dienstleistungsanbieter des Unternehmens sein.