Ungarisch-türkisches Joint Venture für gepanzerte Kampffahrzeuge gegründet

Ungarische und türkische Rüstungsunternehmen gründen ein Joint Venture, um die ungarische Montage und Produktion von türkischen Gidrán-Kampfpanzern in der Produktionsstätte der Raba-Gruppe in Győr (Westungarn) aufzubauen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rába Jármű und die ungarische Tochtergesellschaft der türkischen Nurol Makina ve Sanayi, Nurol Makina Hungary, gaben die Vereinbarung am Montag auf der Website der Budapester Börse bekannt. Ungarische Zulieferer werden eine große Rolle spielen, und die Fahrzeuge sind in erster Linie für die ungarischen Streitkräfte bestimmt, hieß es in der Erklärung. An dem Joint Venture ist auch das Verteidigungsministerium beteiligt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren