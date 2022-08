4iG und Staat machen Angebot für Vodafone Ungarn

Das IT-Unternehmen 4iG und das staatliche Unternehmen Corvinus haben mit der Vodafone Group eine unverbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der ungarischen Niederlassung des Telekommunikationsanbieters getroffen. Der Kaufpreis entspricht einem Unternehmenswert von 715 Milliarden Forint (1,8 Mrd. EUR) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durch die Transaktion würde 4iG 51 % an Vodafone Ungarn halten und der Staat 49 %, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2022 erwartet, vorbehaltlich der Sorgfaltspflicht, des Abschlusses des verbindlichen Vertrags und der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. „Der Zusammenschluss von 4iG und Vodafone ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines nationalen Champions im IKT-Sektor in ungarischem Besitz“, so 4iG. Die Übernahme „schafft ein beträchtliches Potenzial für weiteres Wachstum durch Cross-Selling-Möglichkeiten, vollständige Konvergenz von Festnetz- zu Mobilfunkdiensten und Größenvorteile, was zu erheblichen Umsatzsynergien im B2B- und B2C-Bereich führt“, während das Potenzial der Infrastrukturkonsolidierung „einen beträchtlichen langfristigen Shareholder Value durch marktinterne Kosten- und Investitionseinsparungen schafft“, fügte es hinzu.

In einer Erklärung wies der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, auf die Verpflichtung der Regierung hin, den ungarischen Anteil an strategischen Sektoren deutlich zu erhöhen. Die Transaktion werde den Aufbau eines Marktführers in ungarischem Besitz erleichtern, der die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Ungarns beitragen werde, während er fast 4 Millionen Kunden betreue.