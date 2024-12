Varga erörtert Steuervereinfachung mit dem Chef der Wirtschaftskammer

Die Steuer- und Verwaltungslast der Unternehmen wird durch die Steueränderungen im nächsten Jahr sinken, sagte Finanzminister Mihály Varga nach einem Treffen mit Elek Nagy, dem neu gewählten Vorsitzenden der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK) am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung sagte Varga, die Regierung betrachte die MKIK als einen sehr wichtigen Partner und zähle auf ihre Empfehlungen, um die Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft zu verbessern. Im Rahmen der steuerlichen Änderungen, die ab 2025 in Kraft treten sollen, werden die Benchmarks für die vereinfachte Unternehmensberichterstattung angehoben, um den bürokratischen Aufwand zu verringern, während die Kraftstoffsteuervergünstigungen für Spediteure auf das höchste nach den EU-Vorschriften zulässige Niveau angehoben werden, fügte er hinzu.