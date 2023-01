Varga erwartet BIP-Wachstum von über 4 Prozent im Jahr 2024

Das ungarische BIP-Wachstum könnte im nächsten Jahr dank stabilitätsfördernder Maßnahmen auf über 4 % steigen, sagte Finanzminister Mihaly Varga am Samstag auf einer Veranstaltung des Regierungsbündnisses KDNP und der Nationalen Forumsvereinigung in Lakitelek im Südosten des Landes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einer von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung sagte Varga, dass sich die „schädlichen Auswirkungen der Sanktionen“ in der Bewertung Ungarns durch die Rating-Agenturen niederschlügen, wies aber darauf hin, dass das Länderrating des Landes immer noch zwei Stufen höher sei als zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Die „erwiesene Widerstandsfähigkeit“ der ungarischen Wirtschaft gegenüber den Herausforderungen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Brüsseler Sanktionspolitik biete die Grundlage für Wachstum, sagte er.