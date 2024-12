Regierung räumt Ausbildung von gering qualifizierten Arbeitslosen Priorität ein

Die ungarische Regierung hat die Ausbildung von Arbeitslosen mit geringen Qualifikationen oder ohne Abschluss zu einer politischen Priorität gemacht, sagte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Mittwoch auf einer Konferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In seiner Rede auf der Konferenz über die Bewältigung der demografischen Herausforderungen durch die Mobilisierung benachteiligter Personengruppen wies Sándor Czomba darauf hin, dass Ungarn über eine „Arbeitsmarktreserve“ von etwa 200.000 bis 300.000 Personen verfüge, die in das Erwerbsleben eintreten könnten. Er wies auf die Notwendigkeit staatlicher oder betrieblicher Programme zur Ausbildung oder Umschulung älterer Menschen hin, die sich langsamer an die technologische Entwicklung anpassen, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Arbeitsplätze müssen sich an die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft anpassen und es den Menschen ermöglichen, länger zu arbeiten und dabei ihre Gesundheit und ihre Fähigkeiten zu bewahren, fügte er hinzu.