Fast 9.000 Arbeitsuchende in Maßnahmen zur Erschließung der Arbeitsmarktreserve vermittelt

Fast 9.000 Arbeitsuchende wurden im Rahmen der von der Europäischen Union finanzierten Programme zur Nutzung der ungarischen Arbeitsmarktreserve von fast 300.000 Personen vermittelt, die im Frühjahr gestartet wurden, sagte Sándor Czomba, der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Für die Programme, die sich an Ungarn unter und über 30 Jahre richten, seien Anträge auf Subventionen in Höhe von mehr als 10 Milliarden Forint (25,15 Mio. EUR) eingereicht worden, sagte Czomba. Er sagte, dass die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden aufgrund der von der Regierung eingeführten Arbeitsmarktmaßnahmen auf ein Rekordtief gesunken sei, was ebenfalls zum anhaltenden Anstieg der Beschäftigung beigetragen habe. Czomba verwies auf die von der Regierung eingeleiteten Initiativen, die bis 2030 aus einem Budget von 460 Milliarden Forint (1,16 Mrd. EUR) finanziert werden sollen, um die ungarische Arbeitskräftereserve zu mobilisieren. Unter Berufung auf Zahlen des Nationalen Arbeitsamtes sagte er, dass 224.000 Arbeitssuchende in den Listen verzeichnet seien. Czomba wies auch auf das Ziel der Regierung hin, die Beschäftigung in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen von derzeit 81 % auf 85 % zu erhöhen. Er sagte, dass das Beschäftigungsprogramm für Ungarn unter 30 Jahren bis 2029 etwa 84.000 jungen Ungarn helfen könnte, eine Arbeit zu finden, während das Programm zur Unterstützung der über 30-Jährigen etwa 77.000 Menschen helfen könnte.