Regierung will Beschäftigungsquote bis 2030 auf 85 Prozent erhöhen

Die ungarische Regierung will die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen bis 2030 auf 85 Prozent erhöhen, sagte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Donnerstag auf einer Konferenz in Debrecen (Ostungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sándor Czomba wies darauf hin, dass die Beschäftigungsquote im Jahr 2024 bei 81,1 % und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 75,8 % liege. Um das Ziel zu erreichen, müssten Arbeitsmarktreserven mobilisiert werden, sagte er. Er wies auf die 300.000 Ungarn hin, die als Arbeitssuchende oder Nichterwerbspersonen registriert und in der Lage seien zu arbeiten, aber 150.000 dieser Menschen seien aufgrund gesundheitlicher, sozialer oder psychischer Probleme „weit vom Arbeitsmarkt entfernt“, während 100.000 Menschen mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen hätten. Er räumte ein, dass rund 132.000 ausländische Arbeitskräfte in Ungarn tätig seien, was 2 bis 3 Prozent der Gesamtbeschäftigtenzahl entspreche, und sagte, diese Arbeitskräfte seien notwendig, um sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze in Ungarn blieben. Czomba erklärte, dass die Regierung plane, den Zeitraum für die Inanspruchnahme der vereinfachten Beschäftigung ab dem 1. Juli auf 120 Tage zu verlängern, während der Zeitraum für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft ab dem 1. Januar 2026 von derzeit 90 auf 120 Tage verlängert werden soll. Er sagte, dass 460 Milliarden Forint an EU-Mitteln für Arbeitsmarktprogramme bereitgestellt worden seien, um Arbeitssuchenden bei der Arbeitssuche zu helfen und ihre Mobilität zu verbessern.