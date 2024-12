MFB startet neues Kreditprogramm

Ab Donnerstag wird die Ungarische Entwicklungsbank (MFB) im Rahmen des von der Europäischen Union kofinanzierten Operativen Programms zur digitalen Erneuerung (DIMOP PLUS) zwei neue Darlehensprodukte zu 0 % Zinsen zur Verfügung stellen, um die Digitalisierungsbemühungen ungarischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen zu fördern, teilte das Finanzinstitut am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach stehen im Rahmen der beiden Produkte insgesamt rund 34,7 Milliarden Forint zur Verfügung, und zwar sowohl für Unternehmen, die von einem niedrigeren Niveau der digitalen Entwicklung ausgehen und über eine Entwicklung in kleinerem Maßstab nachdenken, als auch für Unternehmen, die größere Projekte mit einem höheren digitalen Reifegrad planen. Die Hälfte des beantragten Betrags kann auch in nicht rückzahlbare Zuschüsse für Unternehmen mit einer sehr geringen digitalen Intensität umgewandelt werden.

Von den 27,8 Mrd. Forint, die im Rahmen eines der DIMOP PLUSZ 1.2.3/A-24-Darlehensprodukte zur Verfügung stehen, sind 4,1 Mrd. Forint für Projekte in Budapest und 23,7 Mrd. Forint für Projekte außerhalb Budapests vorgesehen, wobei die Finanzierung zwischen 3 und 20 Mio. Forint pro Projekt beträgt. Die Darlehensfazilität wird in erster Linie für die Implementierung von einfacher, fortgeschrittener oder mittelmäßig fortgeschrittener Software und Cloud-basierten Diensten wie Enterprise Resource Planning (ERP)- und Customer Relationship Management (CRM)-Systemen, Tele- und Teamwork-Support-Lösungen oder auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologien verwendet.

Das andere Darlehensprodukt, DIMOP PLUSZ 1.2.3/B-24, verfügt über ein Gesamtbudget von 6,95 Mrd. HUF, von denen 1 Mrd. HUF für Projekte in der Hauptstadt und 5,92 Mrd. HUF für Projekte außerhalb von Budapest vorgesehen sind. Für jede Entwicklung stehen Darlehen zwischen 20 und 200 Millionen HUF zur Verfügung.

Mit dem Darlehensprodukt sollen fortschrittlichere Digitalisierungsbemühungen finanziert werden, unter anderem durch die Erleichterung der Einführung von Cloud-Computing-Diensten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologien und Diensten, Big-Data-Analyselösungen und Lösungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT) in Unternehmen, hieß es. Die Software und die Cloud-Dienste für Unternehmen im Zusammenhang mit den beiden Kreditprodukten können in erster Linie über die Website vallakozzdigitalisan.mkik.hu von einer qualifizierten Liste von Lieferanten erworben werden, die von der DKF Kft. und der MKIK bereitgestellt wird. Die Kreditanträge können über das MFB Pont Plus-Netzwerk, die MBH Bank und die Gránit Bank in insgesamt 156 ausgewiesenen Filialen landesweit eingereicht werden. Weitere Informationen zu den detaillierten Bedingungen der Programme sind unter www.mfb.hu und in den MFB Pont Plus-Filialen erhältlich, so die MFB.