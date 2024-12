Interesse an Staatspapieren für Privatkunden nimmt weiter zu

Das Interesse an Staatsanleihen für Privatkunden nimmt weiter zu, sagte ein Staatssekretär des Finanzministeriums am Donnerstag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Tibor Tóth sagte, dass der Bestand an Staatsanleihen für Privatkunden 11.800 Mrd. HUF erreicht habe. Er fügte hinzu, dass die Auszahlungen auf diese Wertpapiere im nächsten Jahr einen Rekordwert von 3.000 Milliarden Forint erreichen werden, da inflationsgebundene Anleihen fällig werden. Die Erfahrung zeige, dass die Ungarn mindestens 80 % der Auszahlungen aus ihren fällig werdenden Wertpapieren in neue Serien umschichten. Die Ungarn haben über 8.000 Mrd. HUF in Sichteinlagen, die wenig oder gar keine Zinsen zahlen, merkte Tóth an.