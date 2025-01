Inhaber von Staatsanleihen erhalten 1.700 Mrd. Forint an Zinszahlungen

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, in dem Familien, die Staatsanleihen besitzen, „sehr viel Geld“ bekommen werden, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Montag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sagte, dass über 800.000 Familien in diesem Jahr mit Zinszahlungen in Höhe von 1.700 Milliarden Forint aus Staatsanleihen rechnen können, wobei 1.300 Milliarden Forint aus inflationsgebundenen Prémium Magyar Állampapírok (PMAP) stammen. Die Zinszahlungen werden am Montag beginnen und die Überweisungen werden Ende Januar, Ende Februar und Ende März auf den Konten der Privatkunden eintreffen, sagte der Minister.