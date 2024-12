SK-Precíziós Szerszámgyártó weiht Produktionshalle ein

Der in deutschem Besitz befindliche Präzisionswerkzeughersteller SK-Precíziós Szerszámgyártó Kft. hat am Freitag eine 2,1 Milliarden Forint teure Produktionshalle in Sárospatak (Nordostungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staat hat die Investition, durch die 50 Arbeitsplätze geschaffen wurden, mit 750 Millionen Forint unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Einweihung. Das Werk ist das erste des deutschen Eigentümers im Ausland und schafft eine Chance für lokale Zulieferer, fügte er hinzu. Im vergangenen Jahr erreichte der bilaterale Handel zwischen Ungarn und Deutschland ein Volumen von 70 Mrd. EUR, bemerkte er. In den letzten zehn Jahren haben deutsche Unternehmen 3.800 Mrd. Forint in Ungarn investiert und fast 40.000 Arbeitsplätze geschaffen, fügte er hinzu.