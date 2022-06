Bosch Automotive Steering plant Kapazitätserweiterung für 52 Milliarden Forint

Die Robert Bosch Automotive Steering Kft. wird über 52 Milliarden Forint (132 Mio. EU) in den Ausbau der Produktionskapazitäten an ihrem Standort in Maklár im Nordosten Ungarns investieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Unternehmen wird im Rahmen der Investition, die bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird, 70.000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche einrichten. Die Investition bietet die Möglichkeit, das Produktionsvolumen „erheblich zu steigern“ und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern, so das Unternehmen.

Die ungarische Niederlassung von Bosch Steering stellt hydraulische Servolenkungen in Eger und elektrische Servolenkungen in Maklár her. In den beiden Werken werden jährlich über 3 Millionen Einheiten produziert, die an mehr als 100 Fahrzeughersteller geliefert werden.