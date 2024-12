NGM: Regierung hat über die Wohnbeihilfe entschieden

Die Regierung hat eine Wohnbeihilfe beschlossen, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Nationale Wirtschaft (NGM) in einer Videobotschaft, die am Samstag auf der Social-Media-Seite der Regierung veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

André Palóc sagte in dem Video, dass die Subvention von jedem jungen Menschen unter 35 Jahren beantragt werden kann, der entweder eine Wohnung mietet oder sie für eine Hypothek nutzen möchte. In allen Fällen kann ein Höchstbetrag von 150.000 Forint beantragt werden, den der Arbeitgeber zu einem ermäßigten Satz ähnlich dem einer Kantinenzulage gewähren kann. Er fügte hinzu, dass diese Unterstützung zusätzlich zum Kantinenzuschuss in Höhe von 450.000 Forint gewährt werden kann und für die Antragsteller eine Unterstützung in Höhe von rund 1,8 Millionen Forint pro Jahr bedeuten könnte.