Harro Höfliger Ungarn investiert 6 Mrd. Forint in Debrecen

Das in deutschem Besitz befindliche Unternehmen Harro Höfliger Hungary, das Spezialmaschinen für die Pharma- und Verpackungsindustrie herstellt, wird in Debrecen (Ostungarn) eine Produktionshalle im Wert von 6 Milliarden Forint errichten, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung unterstützt die Investition, die 100 Arbeitsplätze schaffen wird, mit 1,5 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass Harro Höfliger eng mit der Universität von Debrecen und den örtlichen Berufsschulen zusammenarbeite. Er wies darauf hin, dass ein Fünftel der ausländischen Direktinvestitionen auf deutsche Unternehmen entfalle, während Deutschland ein Viertel des ungarischen Handels ausmache. Er fügte hinzu, dass die Regierung in den letzten zehn Jahren 318 Großinvestitionen deutscher Unternehmen mit einem Gesamtwert von 3.800 Milliarden Forint unterstützt habe. Szijjártó sagte, dass im vergangenen Jahr Vereinbarungen über die Ansiedlung von Investitionen im Wert von mehr als 10 Mrd. EUR in Ungarn geschlossen wurden. Diese Projekte werden 18.500 Arbeitsplätze schaffen, fügte er hinzu.