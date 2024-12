Illegale Einwanderung – Neunzig Migranten am Wochenende von der Polizei festgenommen

Die Polizei ist zwischen Freitag und Sonntag gegen neunzig Migranten vorgegangen, teilte das Nationale Polizeipräsidium am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach den Statistiken auf der Website der Polizei wurden 48 Ausländer, die sich illegal im Land aufhielten, am Freitag, 27 am Samstag und 13 am Sonntag verhaftet und zur vorübergehenden Sicherheitsgrenze eskortiert. Zwei Migranten wurden im Landesinneren aufgegriffen und die Ausländer wurden strafrechtlich verfolgt. In der vergangenen Woche wurden 214 Migranten festgenommen und ins Transitland zurückgebracht. In der vorangegangenen Woche, vom 25. November bis zum 1. Dezember, lag die Gesamtzahl der Festgenommenen bei 246. In der vergangenen Woche wurden auch zwei Migranten im Land aufgegriffen und einem Ausländerverfahren unterzogen. Ein Verdächtiger wurde laut Polizeibericht wegen Menschenschmuggels angeklagt.