Zwanzig illegale Migranten verletzt, als ein Lkw von der Straße abkommt

Ein mit illegalen Migranten beladener Lastwagen stürzte am Sonntag in der Nähe von Üllö in Zentralungarn in einen Graben und verletzte 20 Migranten, wie die Polizei des Komitats Pest auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Migranten, die sich als Inder, Afghanen und Pakistaner ausgaben, wurden in ein Krankenhaus gebracht, so police.hu. Etwa 15 erlitten schwere Verletzungen, fünf wurden leicht verletzt. Der ungarische Fahrer (49) wurde in Gewahrsam genommen und des Menschenschmuggels beschuldigt, so die Erklärung. Der Lkw war auf der Flucht vor der Polizei, als er in der Nähe von Üllö verunglückte. In der Nähe von Cegléd rammte der Lkw mehrere Polizeifahrzeuge, bevor er etwa 40 km weiter verunglückte.