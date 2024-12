Horizont-Projekt: Die „Blaue Tour“ der Radfahrer umfasst das Hinterland des Balatons

Für Radfahrer wird eine ähnliche Route wie die Nationale Blaue Tour für Wanderer geschaffen. Die 1.500 Kilometer lange Radroute mit dem Namen Horizont wird eine Reihe von kulturellen und natürlichen Attraktionen von Szentgotthárd bis Tokaj verbinden. Sie wird sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Radfahrern in Ungarn eine großartige Möglichkeit zur aktiven Freizeitgestaltung bieten – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ziel des Horizont-Projekts ist es, einen abschnittsweisen Wald-Rad-Erlebnispfad quer durch Ungarn zu schaffen. Die in 26 Etappen geplante Route mit einer Gesamtlänge von rund 1.500 km zwischen Tokaj und Szentgotthárd wird hauptsächlich durch Berg- und Hügellandschaften führen, entlang zahlreicher kultureller und natürlicher Sehenswürdigkeiten, und so dazu beitragen, die Schönheit des Landes auf aktive Weise zu entdecken. Die genaue Länge der Horizont-Route ist noch nicht bekannt, da es Abschnitte gibt, für die die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Horizont wird auf einem gemischten Straßennetz verlaufen – Asphalt, Schotter, Waldwege – und alle bestehenden Infrastrukturen nutzen, so dass keine neuen Straßen gebaut werden müssen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Es handelt sich um eine Radroute ähnlich der Nationalen Blauen Tour, mit vielen Abschnitten im Gelände. Wer die gesamte Strecke radeln möchte, sollte sich auf eine Herausforderung einstellen, denn der gesamte Höhenunterschied auf den 1.500 Kilometern der Strecke beträgt bis zu 20.000 Meter. Das bedeutet, dass die Etappen nicht ohne Hügel und Berge auskommen, so dass Sie für Teile der Strecke eine gute Kondition benötigen. Gleichzeitig gibt es aber auch leichte Abschnitte, die auch von Anfängern sicher bewältigt werden können“, so Erzsébet Pénzes, Vorsitzende des Ungarischen Radtourismusverbandes, gegenüber holmozogj.hu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Etappen sind (werden) im Durchschnitt 60-70 Kilometer lang, und man kann sie über Abschnittspunkte fahren. Die Radfahrer können die Stempel in digitaler Form mit einer speziell entwickelten Handy-App aufzeichnen. „Radfahren wird in Ungarn immer beliebter, und wir halten es für wichtig, die Aufmerksamkeit der Radfahrer nicht nur auf die bekannten Radrouten zu lenken, sondern sie auch mit weniger beliebten Routen bekannt zu machen, die verborgene Schätze bieten. Auch im Hinterland des Balatons, rund um den Fertő-See, in der Oberen Theiß-Region und im Körösök-Tal gibt es großartige Radfahrziele und -routen, und die Horizont-Route berührt auch einige davon“, so Erzsébet Pénzes.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der erste Abschnitt der Horizont-Route wird kartiert und markiert, und die Anwendung wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein, während die Route getestet und genehmigt wird. Diejenigen, die eine klassische Wegbeschreibung auf Papier bevorzugen, brauchen sich jedoch keine Sorgen zu machen, da für die Horizont-Route in Zukunft ein gedrucktes Stempelheft und echte, greifbare Marken geplant sind.