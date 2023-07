Zollbeamte nehmen Schmuggler und 29 illegale Migranten fest

Zollbeamte haben zwei Ausländer festgenommen, die versuchten, 29 illegale Migranten in einem Lastwagen nach Italien zu transportieren, teilte die nationale Steuerbehörde (NAV) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein Rumäne und ein Grieche versteckten vier Frauen und 25 Männer zwischen Möbeln und Umzugskartons und erklärten den kontrollierenden Beamten, dass sie persönliches Eigentum transportierten, als der Lastwagen mit deutschen Kennzeichen im Komitat Zala im Südwesten Ungarns angehalten wurde. Die Migranten, die angaben, aus Pakistan, Sri Lanka und Indien zu stammen, „erstickten“ in dem überhitzten Laderaum „und hätten es vielleicht nicht bis zum Ende der Reise geschafft“, so NAV. Die Schmuggler und die Migranten wurden der Polizei des Komitats Zala übergeben, so NAV.