Fudan Stiftung ändert Namen und Rolle

Die Rolle und der Name der Fudan Stiftung werden sich im Rahmen eines neuen, dem Parlament vorgelegten Gesetzentwurfs ändern, und sie wird unter dem Namen Tudástér Stiftung (Stiftung Wissensraum) an der Entwicklung von Studentenwohnheimen im 9. Bezirk von Budapest arbeiten, sagte die Staatssekretärin für Hochschul- und Erwachsenenbildung am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der neue wirtschaftspolitische Aktionsplan der Regierung behandelt das Thema Wohnen als Priorität, insbesondere die Erhöhung der Wohnheimkapazitäten für Studenten, sagte sie. Budapest verfüge derzeit über 17.000 Wohnheimplätze, der Bedarf liege bei einem Vielfachen davon, sagte Veronika Varga-Bajusz. Die Stiftung „kann eine Rolle bei der Internationalisierung der Hochschulbildung, bei der Zusammenarbeit zwischen ungarischen und ausländischen Universitäten und bei der Entwicklung der Studentenstadt spielen“, sagte sie.

Konstruktive Gespräche mit dem Budapester Rathaus und dem Bezirksbürgermeister seien im Gange, und der Gesetzentwurf über den Status der Stiftung sei ein Ergebnis dieser Gespräche, sagte sie. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die für das Projekt erschlossenen städtischen und bezirkseigenen Immobilien von der Regierung und später von der Stiftung übernommen werden, fügte sie hinzu. Nach den derzeitigen Plänen würde die Studentenstadt nicht nur 12.000 Wohnheimplätze bieten, sondern auch „einen komplexen Raum, der den Studenten die Möglichkeit gibt, Gemeinschaften zu bilden, Sport zu treiben und Veranstaltungen zu organisieren“, sagte Bajusz-Varga. Die Entwicklung wird in Zusammenarbeit mit den Universitäten und aus staatlichen Mitteln finanziert, aber die Regierung prüft auch die Einbeziehung externer Ressourcen, sagte Bajusz-Varga.