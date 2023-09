Bürgermeister startet Programm der Europäischen Mobilitätswoche in Budapest

Die Botschaft der Europäischen Mobilitätswoche ist, dass Budapest nicht nur aus Autofahrern, Radfahrern und Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsmittel besteht, sondern auch aus Einwohnern, die sich fortbewegen wollen, sagte Gergely Karácsony, der Bürgermeister der Stadt, am Freitag bei der Eröffnung der Umweltkampagne in der Hauptstadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Aufgabe der Budapester Stadtverwaltung sei es, den Budapestern nachhaltige Verkehrsmittel anzubieten, sagte Karácsony auf einer Pressekonferenz im Rathauspark. Die Stadt sei in den letzten Jahren immer weniger lebenswert geworden, da immer mehr Menschen außerhalb der Stadtgrenzen wohnen und mit dem Auto zur Arbeit fahren, was eine Belastung für die Umwelt darstelle. „Diese Negativspirale möchten wir umkehren“, sagte er und fügte hinzu, dass der Stadtrat mehr Fußgängerüberwege und geschützte Fahrradwege einrichten und gleichzeitig öffentliche Plätze für die Einwohner erhalten wolle. Karácsony merkte an, dass die Mobilitätswoche als ein einziger autofreier Tag begonnen habe, aber die Stadtverwaltung denke heute „auf eine viel komplexere Weise über dieses Thema nach“. Die Budapester Führung betrachte die Stadtteile nicht als bloße „Transportgefäße“ zwischen Arbeitsplatz, Schule und Wohnung, sondern vielmehr als „den Ort, an dem wir leben und dessen Qualität sich grundlegend darauf auswirkt, wie wir leben“, sagte er. Unterdessen bezeichnete der Bürgermeister die Behauptung, die Stadt erlebe einen plötzlichen Anstieg der Verkehrsüberlastung, als falsch und verwies auf internationale Statistiken, die zeigten, dass es in der Hauptstadt weniger Staus gebe.