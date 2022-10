Karácsony: Budapester Stadtverwaltung arbeitet an der Wiederaufnahme der Müllabfuhr

Die Budapester Stadtverwaltung arbeitet daran, die Wiederaufnahme der Müllabfuhr in der Stadt zu gewährleisten, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Gespräche in dieser Angelegenheit fortgesetzt würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Budapester Abfallentsorgungsunternehmen FKF hatte am Dienstag angekündigt, dass mehrere hundert seiner Mitarbeiter in den Streik getreten seien, weil die Lohnerhöhungen, die sie erhalten hatten, durch die Inflation und die gestiegenen Betriebskosten aufgezehrt worden seien. Karácsony erklärte auf Facebook, dass die Müllabfuhr ab Donnerstag in die Zuständigkeit der Katastrophenschutzbehörde falle. Der Bürgermeister sagte, er habe sich am Donnerstagmorgen mit den FKF-Beschäftigten getroffen und zusätzlich zu einer 15-prozentigen Lohnerhöhung einen Zuschuss von 200.000 Forint (474 Euro) zu den Betriebskosten vorgeschlagen. Das Angebot werde auch mit den Budapester Betriebsgewerkschaften besprochen, fügte er hinzu. Der Bürgermeister sagte, die Einnahmen der Stadtverwaltung reichten nicht einmal aus, um ihre eigenen Stromkosten zu decken. „Aber wir werden nicht aufhören, solidarisch zu sein und zu helfen, wo wir nur können“, sagte Karácsony.

Zsolt Wintermantel, Fraktionsvorsitzender der regierenden Fidesz in der Budapester Stadtverordnetenversammlung, erklärte gegenüber dem Privatsender TV2, dass die Stadtverwaltung gesetzlich verpflichtet sei, für einen reibungslosen Ablauf der Müllabfuhr zu sorgen. Später erklärte er in den öffentlich-rechtlichen Medien, Karácsony habe als Budapester Bürgermeister „versagt“. Wintermantel sagte, dass Karácsony, indem er sich wegen der Unfähigkeit der Stadtverwaltung, die Müllabfuhr zu organisieren, an den Regierungsbeauftragten gewandt habe, bewiesen habe, dass er für das Amt des Bürgermeisters nicht geeignet sei. Noch nie habe Budapest einen Bürgermeister gehabt, der nicht in der Lage gewesen sei, die Müllabfuhr zu organisieren, sagte er. „Innerhalb von drei Tagen hat Gergely Karácsony … kapituliert, weil er nicht in der Lage ist, sich mit seinen eigenen Mitarbeitern zu einigen“, fügte er hinzu. Wintermantel sagte, dass die Katastrophenschutzbehörde laut Gesetz nur in Notsituationen in die Müllabfuhr eingreifen dürfe, etwa wenn eine Deponie oder Müllwagen zerstört werden. Das Problem sei, dass die von Karácsony ernannten Leiter der Budapester Stadtwerke „völlig unqualifiziert“ seien. Er forderte den Bürgermeister auf, eine Vereinbarung mit den Müllsammlern zu treffen.