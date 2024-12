Zugverkehr zwischen Veszprém und Ajka wird ab Mittwoch unterbrochen

Der Zugverkehr zwischen Veszprém und Ajka wird ab Mittwochmorgen unterbrochen, weil der Regen die Bahnstrecke auf einem Teilstück unterspült hat, teilte die MÁV am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit. Die Gleiserneuerung soll Anfang nächsten Jahres beginnen und sechs Monate dauern, während dieser Zeit werden Ersatzbusse die Fahrgäste befördern.

Den Angaben zufolge haben regelmäßige Gleisdiagnosetests ergeben, dass die Ableitung des Regenwassers auf dem Abschnitt Szentgál-Városlőd-Kislőd der Bahnlinie Székesfehérvár-Szombathely unzureichend ist, so dass die angesammelte Feuchtigkeit das Gleis untergräbt. Die Eisenbahngesellschaft hat daher als vorrangige Investition für die bevorstehende Renovierungsperiode den Bau eines Tiefendrainagesystems geplant und eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem betroffenen Abschnitt eingeführt, um einen sicheren Verkehr zu gewährleisten, hieß es.

Die nach den Regenfällen der letzten Tage durchgeführten Untersuchungen hätten gezeigt, dass sich der Verfall der Gleise beschleunigt habe, so dass die Wiederaufbauarbeiten so schnell wie möglich vorbereitet und durchgeführt werden müssten. Die Bahngesellschaft hat bereits die erforderlichen Vergabeverfahren eingeleitet, so dass die Sanierung des Gleisabschnitts Anfang nächsten Jahres beginnen kann und die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, hieß es. Die Gleiserneuerung auf dem Abschnitt Szentgál-Városlőd-Kislőd wird voraussichtlich sechs Monate dauern. In dieser Zeit wird die MÁV-Gruppe Busdienste zwischen Veszprém und Ajka anbieten. Die InterCity-Züge werden von Budapest nach Veszprém und von Szombathely und Zalaegerszeg nach Ajka verkehren, heißt es in der Erklärung.